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08.04.2020 13:19
Проект: Пресс-релизы

МКБ вошел в ТОП-3 организаторов размещений российских облигаций

Московский кредитный банк (МКБ) вошел в тройку лидеров рэнкинга организаторов размещений российских облигаций, опубликованный Cbonds по итогам I квартала 2020 года.

Доля МКБ на рынке капитала составляет более 12%. С начала 2020 года МКБ закрыл 18 сделок общей номинальной стоимостью более чем на 200 млрд рублей, в числе которых: Газпромнефть, СУЭК-Финанс, МТС, Ростелеком, Сбербанк, Сегежа, Ленэнерго, ХК Металлоинвест и др.

"Несмотря на непростую рыночную конъюнктуру, мы не сбавляем темпов и предлагаем нашим клиентам комплексные решения по организации финансирования. В апреле нами также запланирован ряд транзакций по первичному размещению облигационных займов наших клиентов", - отметил Олег Борунов, заместитель председателя правления МКБ.

По итогам 2019 года МКБ организовал более 80 размещений облигаций общей номинальной стоимостью около 900 млрд рублей, доля МКБ на рынке капитала составила 11,4%.

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) - универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

Банк был основан в 1992 г. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. По итогам 2019 года МКБ входит в топ-3 частных банков по объему активов (по данным рэнкинга "Интерфакс-100").

Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: "А" от АКРА, "А" от "Эксперт РА", "Ba3" от Moody's; "BB" от Fitch; "ВВ-" от S&P.

С более подробной информацией о банке можно ознакомиться на сайте: mkb.ru

Пресс-релиз предоставлен ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

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