Музей Победы опубликовал онлайн-экскурсию о форсировании Днепра

На YouTube-канале Музея Победы на Поклонной горе в Москве вышла новая онлайн-экскурсия - благодаря ей интернет-пользователи смогут узнать уникальные подробности о форсировании Днепра.

"Уникальность этой диорамы в том, что ее создатель - сам участник тех событий", - отмечает экскурсовод Светлана Клевцовская. Гид рассказывает, почему Днепр называют рекой героев, каким был лозунг битвы и как наши бойцы переправлялись через эту водную преграду.

Экскурсовод раскроет секрет, какую роль играет небо на этом масштабном полотне и почему диорама наполнена светом. Формат виртуальной экскурсии позволит рассмотреть мельчайшие детали диорамы. Завершит программу викторина, ответив на вопросы которой, самые активные интернет-пользователи получат подарки от музея.

Всего же экскурсии-викторины, подготовленные Музеем Победы для школьников, за две недели посмотрели более 28 тысяч интернет-гостей. Больше всего просмотров - почти девять тысяч за две недели - набрала видеоэкскурсия о блокаде Ленинграда. Самой популярной стала передача о Курской битве - за три дня ее посмотрели свыше 8,5 тысячи человек.