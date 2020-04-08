На АЭС в Беларуси приняты все меры по предупреждению коронавируса

"Ситуация взята под строгий контроль, - заверил директор проекта по сооружению АЭС Виталий Полянин. - На строительной площадке проводятся все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности сотрудников. Всем вновь прибывшим специалистам в обязательном порядке делается тест на коронавирусную инфекцию, а сотрудники уже обеспечены средствами индивидуальной защиты".

Даже невооруженным глазом журналисты заметили, что на входах в здания на территорию стройки установлены санитайзеры, проводятся замеры температуры. А "при выявлении первых признаков ОРВИ выдается направление в здравпункт и блокируется пропуск на проход на стройплощадку", - уточнил Полянин, подтвердив, что принимаемые меры позволят своевременно выявить и предупредить распространение вируса.

В то же время в Росатоме подтвердили, что прибывшие на строительство БелАЭС 15 специалистов из Союзного государства госпитализированы с коронавирусом. Установлен круг лиц, контактировавших с данными работниками. Они также изолированы и сдали тесты на коронавирус, результаты ожидаются в ближайшее время.

В управлении коммуникаций отметили, что Росатом предпринимает все меры, чтобы минимизировать негативное влияние эпидемиологического кризиса и обеспечить выполнение обязательств перед заказчиком в полном объеме и в сроки, предусмотренные соответствующими контрактами.

Будет не лишним напомнить, что первенец атомной энергетики Беларуси с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту в Гродненской области, а генеральным подрядчиком выступает госкорпорация Росатом. Ввод первого энергоблока запланирован в текущем году, а второго - годом позже.