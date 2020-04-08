Назван самый мощный недорогой смартфон. Он стоит менее 18 тысяч рублей

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий рейтинг наиболее производительных смартфонов среднебюджетного ценового диапазона. Первую строчку в нем занял Redmi Note 8 Pro в конфигурации 6/128 Гб памяти, набравший почти 293 тысячи баллов.

Более чем наполовину рейтинг заполнен китайскими аппаратами - Xiaomi Mi Note 10 Pro, Xiaomi Mi 9T, Realme X2, Mi Note 10, Realme Q, Realme XT и Xiaomi Mi 9 SE. Из общего строя выделяются два смартфона Samsung - Galaxy A71 и Galaxy A80.

Стоимость лидера рейтинга на российском рынке начинается от 17200 рублей. Занявший второе место Mi Note 10 Pro стоит более чем в два раза больше - от 37 тысяч, а Mi 9T - от 23500 рублей. В свою очередь, Samsung Galaxy A71 стоит в России от 23700 рублей, цены на Realme X2 стартуют от 32 тысяч рублей.