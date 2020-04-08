Новосибирские актеры прочитают детям сказки по телефону

Новосибирский молодежный драматический "Первый театр" запустил проект "Театр в помощь мамам".

- Наши актеры будут читать книги новосибирским детям по телефону. "Репертуар" из современных книг для детей составлен экспертами новосибирского книжного магазина "Перемен". В основном, это новая детская литература, вышедшая в издательстве "Самокат", - рассказала директор театра Юлия Чурилова.

По ее словам, это не трансляция и не аудио-подкаст - актеры "Первого театра" будут читать почти лично - в режиме видео или аудио связи через самый распространенный мессенджер WhatsApp или по телефону. Чтобы услышать сказку, родителям надо записаться, выбрать время, книгу из списка и оставить свой номер телефона. Стол заказов "Театр в помощь маме" открылся утром 8 апреля.

В указанное время дежурный актер театра свяжется и прочтет ребенку рассказы, стихи и отрывки из произведений современных российских и зарубежных авторов. Акция продлится с 9 по 12 апреля.

- Это наш первый подобный опыт, возможно, акция будет продлена и расширена, - сообщил PR-менеджер театра Валентин Копалов.

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