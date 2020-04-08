Онлайн-обучение не уступает по эффективности очным занятиям

Эксперты Высшей школы экономики вместе с американскими коллегами доказали: онлайн-курсы не уступают в эффективности традиционным очным занятиям. Кроме того, исследование, в котором участвовали студенты нескольких российских вузов, показало, что онлайн-формат дает вузам возможность учить почти на 20 процентов больше студентов, не увеличивая при этом расходы на обучение.

Как проходил эксперимент? Студентов-второкурсников, изучающих инженерные направления "машиностроение" и "строительство", разделили на три группы. Первая проходила обучение очно (исследование проходило ещё до перевода вузов на удаленку), вторая смотрела лекции онлайн и приходила на очные семинары (смешанный формат), а третья осваивала весь курс онлайн, общаясь с преподавателями на форуме. Те ребята, у которых было онлайн-обучение, учились по курсу Уральского федерального университета, размещенном на национальной платформе "Открытое образование".

Оценивали все три группы одинаково. Смотрели, как усвоен учебный материал (письменный экзамен), какие были оценки в процессе учебы и насколько самим студентам понравилось учиться.

Оказалось, что во всех трёх группах знания "уложились" в головах одинаково хорошо. Правда, студенты, которым выпало полностью дистанционное обучение, были чуть меньше других довольны самим процессом обучения. По мнению экспертов, дело в том, что недостаточно опыта и нужных навыков, и в первую очередь, тайм-менеджмента - умения правильно распределять своё время.

Важный вывод: при обучении онлайн вузы сохраняют до 80 процентов средств, даже с учётом расходов на создание и поддержку онлайн-курсов.

- Качественные онлайн-курсы больше не второсортный способ обучения, - уверен руководитель исследования, старший научный сотрудник Калифорнийского университета Беркли и ассоциированный сотрудник Института образования ВШЭ Игорь Чириков. - Они формируют у студентов компетенции ничуть не хуже, чем очные занятия.

По мнению исследователей, сейчас особенно важно инвестировать в создание продвинутых онлайн-платформ, интерактивного онлайн-контента, развивать новые методики преподавания. Это позволит не только расширить доступ к качественному образованию без существенных затрат, но и поможет подготовиться к разным непредвиденным ситуациям, таким как нынешняя пандемия коронавируса.

- Сейчас в России, как и в других странах, разворачивается настоящий естественный эксперимент по использованию онлайн-форматов обучения, - добавляет соавтор исследования, научный сотрудник Центра социологии высшего образования ВШЭ Татьяна Семенова. - Мы экспериментировали пока только на инженерных курсах, но массовый переход в онлайн позволит оценить, насколько этот формат эффективен и для других направлений, в частности социально-экономических и гуманитарных. Нас ждёт настоящая проверка на прочность.