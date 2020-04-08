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Рубрика: В мире

Основатель Twitter внес пожертвование в фонд борьбы с коронавирусом

Джек Дорси, основатель Twitter. Фото: REUTERS/Mike Segar Джек Дорси, основатель Twitter. Фото: REUTERS/Mike Segar
Джек Дорси, основатель Twitter. Фото: REUTERS/Mike Segar

Миллиард долларов на борьбу с коронавирусом пожертвовал основатель социальной сети Twitter Джек Дорси. Об этом он написал на своей странице в аккаунте.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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"Для того, чтобы финансировать глобальную помощь против COVID-19 я направляю миллиард долларов в фонд Start Small", - сообщение мецената приводит РИА Новости.

Дорси добавил, что намерен жертвовать деньги в обстановке полной открытости. В подтверждение своих слов прикрепил таблицу из которой следует, что его пожертвование составило 997 818 354 доллара. При этом Дорси выразил надежду, что такая публичность увеличит ряды меценатов.

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