Основатель Twitter внес пожертвование в фонд борьбы с коронавирусом

Миллиард долларов на борьбу с коронавирусом пожертвовал основатель социальной сети Twitter Джек Дорси. Об этом он написал на своей странице в аккаунте.

"Для того, чтобы финансировать глобальную помощь против COVID-19 я направляю миллиард долларов в фонд Start Small", - сообщение мецената приводит РИА Новости.

Дорси добавил, что намерен жертвовать деньги в обстановке полной открытости. В подтверждение своих слов прикрепил таблицу из которой следует, что его пожертвование составило 997 818 354 доллара. При этом Дорси выразил надежду, что такая публичность увеличит ряды меценатов.