Основатель Twitter внес пожертвование в фонд борьбы с коронавирусом

Миллиард долларов на борьбу с коронавирусом пожертвовал основатель социальной сети Twitter Джек Дорси. Об этом он написал на своей странице в аккаунте.
"Для того, чтобы финансировать глобальную помощь против COVID-19 я направляю миллиард долларов в фонд Start Small", - сообщение мецената приводит РИА Новости.
Дорси добавил, что намерен жертвовать деньги в обстановке полной открытости. В подтверждение своих слов прикрепил таблицу из которой следует, что его пожертвование составило 997 818 354 доллара. При этом Дорси выразил надежду, что такая публичность увеличит ряды меценатов.
I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz— jack (@jack) April 7, 2020