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08.04.2020 15:43
Рубрика: В мире

Открытие Большого египетского музея снова отложено

Текст: Юрий Когалов

Власти Египта вновь перенесли открытие Большого египетского музея, которое должно было стать одним из главных событий в мире археологии в этом году. По решению президента страны Абделя Фаттаха ас-Сиси, из-за пандемии коронавируса торжественное мероприятие отложено как минимум до 2021 года, впрочем, как и все остальные национальные проекты, запланированные на это год.

Фото: youtube.com
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Похоже, что музей преследует настоящее проклятие фараонов. На протяжении уже почти 20 лет на пути его создания то и дело возникают преграды. Идея этого масштабного проекта родилась еще в 2002 году, тогда же был заложен первый камень, но долгое время на его реализацию не могли найти деньги, котлован начали рыть только в 2008 году (работы предполагалось закончить в течение 4 лет). Но в 2011 году в стране произошла революция, приведшая к отставке президента Хосни Мубарака, и строительство музея было приостановлено. При ас-Сиси работы возобновились, к ним было привлечено более 5 тысяч человек. Открыть музей собирались в 2018 году, но пожар, повредивший здание, помешал этим планам. И вот теперь торжественное мероприятие сорвано из-за коронавируса.

Впрочем, туристы еще пару лет назад получили возможность посетить некоторые залы Большого египетского музея, несмотря на ведущиеся строительные работы.

Фото: Otto Bagi / Nauka w Polsce
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Согласно планам, площадь музея составит 92 тысячи квадратных метров, тут будут представлены 50 тысяч экспонатов, в том числе полная коллекция артефактов из гробницы Тутанхамона из Каирского музея (5 тысяч предметов, обнаруженных британским археологом Говардом Картером в 1922 году).

"Когда музей откроет свои двери, посетители войдут в уникальный мир. Они откроют для себя эпоху фараонов с 3000 года до н.э. до времен греков и римлян в Египте. Это будет путешествие во времени", - отмечает археолог Тарек Тауфик.

На территории комплекса также расположилась реставрационная мастерская, которая функционирует уже 10 лет. Тут же должны открыться небольшие отели, магазины, рестораны.

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