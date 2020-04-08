Открытие Большого египетского музея снова отложено

Власти Египта вновь перенесли открытие Большого египетского музея, которое должно было стать одним из главных событий в мире археологии в этом году. По решению президента страны Абделя Фаттаха ас-Сиси, из-за пандемии коронавируса торжественное мероприятие отложено как минимум до 2021 года, впрочем, как и все остальные национальные проекты, запланированные на это год.

Похоже, что музей преследует настоящее проклятие фараонов. На протяжении уже почти 20 лет на пути его создания то и дело возникают преграды. Идея этого масштабного проекта родилась еще в 2002 году, тогда же был заложен первый камень, но долгое время на его реализацию не могли найти деньги, котлован начали рыть только в 2008 году (работы предполагалось закончить в течение 4 лет). Но в 2011 году в стране произошла революция, приведшая к отставке президента Хосни Мубарака, и строительство музея было приостановлено. При ас-Сиси работы возобновились, к ним было привлечено более 5 тысяч человек. Открыть музей собирались в 2018 году, но пожар, повредивший здание, помешал этим планам. И вот теперь торжественное мероприятие сорвано из-за коронавируса.

Впрочем, туристы еще пару лет назад получили возможность посетить некоторые залы Большого египетского музея, несмотря на ведущиеся строительные работы.

Согласно планам, площадь музея составит 92 тысячи квадратных метров, тут будут представлены 50 тысяч экспонатов, в том числе полная коллекция артефактов из гробницы Тутанхамона из Каирского музея (5 тысяч предметов, обнаруженных британским археологом Говардом Картером в 1922 году).

"Когда музей откроет свои двери, посетители войдут в уникальный мир. Они откроют для себя эпоху фараонов с 3000 года до н.э. до времен греков и римлян в Египте. Это будет путешествие во времени", - отмечает археолог Тарек Тауфик.

На территории комплекса также расположилась реставрационная мастерская, которая функционирует уже 10 лет. Тут же должны открыться небольшие отели, магазины, рестораны.