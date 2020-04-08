Овечкин поддержал челлендж Галустяна, сбрив усы и бороду

Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин принял участие в челлендже, который запустил артист Михаил Галустян.

Суть челленджа, получившего название "Меняйся дома", заключается в том, чтобы сбрить усы и бороду при помощи своих ближайших родственников.Отмечается, что таким образом вносится вклад в борьбу с коронавирусом, поскольку инфекция может осесть на щетине.

Овечкин выложил в своем Instagram видео, на котором ему помогает бриться его жена Анастасия.

После того, как задание было выполнено, Овечкин бросил вызов своему другу и одноклубнику Илье Ковальчуку, а также выступающему за "Питтсбург" Евгению Малкину и музыканту Dj Smash.