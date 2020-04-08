Песков рассказал про ожидания от США по сокращению нефтедобычи

Добровольные обязательства по сокращению добычи нефти для стабилизации мировых рынков нельзя смешивать с естественным снижением производства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты спросили на брифинге, можно ли в соглашении о сокращении добычи нефти, к которому могли бы присоединиться США, учесть естественное снижение производства американскими компаниями в связи с конъюнктурой, или же Москва будет настаивать на дополнительном урезании объемов со стороны Штатов.

"Это совершенно разные сокращения", - сказал Песков. И сравнивать их - все равно как длину и ширину, считает он.

Ожидается, что определенные решения могут быть выработаны в четверг на встрече ОПЕК+ и в пятницу на энергетической "двадцатке".