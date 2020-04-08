Подготовка к олимпиадам школьников ушла в онлайн

Апрель - это самый пик заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников. Но в этом году сроки их проведения перенесли, и у ребят появилось дополнительное время для подготовки. Замдиректора московской школы № 14 и тренер сборной по экологии Мария Гуреева рассказала, как идут онлайн-тренировки ее подопечных.

Оказывается, перенос олимпиады для многих ее участников стал подарком. Дело в том, что по итогам регионального этапа ребятам нередко приходится дорабатывать свои экологические проекты, а иногда и вовсе брать новую тему, при этом времени в обрез. Теперь же школьники могут спокойно сосредоточиться на своих исследованиях и представить их результаты в финале олимпиады. По планам, финалы Всероссийской олимпиады школьников должны состояться во второй половине мая.

"Раньше нам надо было заканчивать занятия в 18:30, даже если ребята хотели задать дополнительные вопросы, потому что всем надо добираться до дома, готовиться к урокам. Теперь же мы беседуем дольше, и те полтора часа, которые раньше уходили на дорогу, мы тратим на общение", - рассказала Мария Гуреева.

Где общаются? В Skype или Zoom. А еще в помощь ребятам тренеры сборной по экологии специально записали лекции в Центре педагогического мастерства. Современное лабораторное оборудование, которое приобретает для школьников город, также позволяет готовиться к практическим заданиям дистанционно. Например, есть микроскопы с экранами, на них можно вывести изображение.

"Кроме экономии времени, есть еще одно важное преимущество дистанционной подготовки. Ребята занимаются в комфортной домашней обстановке, они спокойнее ко всему подходят, просят выслать дополнительные материалы. А минус всего один - мы скучаем друг по другу. Сейчас не хватает живого контакта именно с психологической точки зрения. Но мы все с нетерпением ждем встречи", - подчеркнула Мария Гуреева.