Новости

Запрет на штрафы за неприменение касс на транспорте могут продлить 12:05
В Госдуме оценили перспективу приостановки финансирования ВОЗ со стороны США 11:55
В Германии вводят 12-часовой рабочий день для борьбы с коронавирусом 11:45
В Татарстане стали производить защитные маски из фанеры 11:45
Благодатный огонь доставят в столицу без массового скопления людей 11:44
В Германии объяснили, можно ли носить маски за рулем 11:44
Тюменцев начали быстрее проверять на коронавирус 11:43
Минск подписал меморандум об аграрном сотрудничестве с КНР 11:37
В Крыму отправят на карантин всех прибывающих из Москвы и Петербурга 11:36
На Ставрополье скончался первый пациент с коронавирусом 11:33
Впервые в истории Vogue вышел с пустой обложкой из-за коронавируса 11:21
"Реал" не намерен приобретать Криштиану Роналду 11:20
В Томске разработали радиофармпрепарат для диагностики рака желудка 11:20
На Кубани выявлено 24 новых случая заболевания коронавирусом 11:19
Самоизолировавшиеся россияне стали наряжаться, чтобы вынести мусор 11:19
Новосибирские актеры прочитают детям сказки по телефону 11:13
АвтоВАЗ поделился архивными фото в честь 50-летнего юбилея 11:03
Никас Сафронов попал в ДТП в Москве в свой день рождения 11:02
Беловежская пуща: Прогулка длиною в несколько десятков тысяч лет 11:00
В Марокко ношение масок на улице стало обязательным 11:00
Более 8 тысяч соцработников и волонтеров помогают москвичам на самоизоляции 10:59
Студентам подсказали лайфхак для успешной сдачи экзаменов 10:54
Медведев призвал очистить отношения от санкций в условиях пандемии 10:53
Подготовка к олимпиадам школьников ушла в онлайн 10:52
На Ямале в главке полиции подтвердилось восемь случаев коронавируса 10:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
08.04.2020 10:52
Рубрика: Общество

Подготовка к олимпиадам школьников ушла в онлайн

Текст: Ксения Колесникова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Апрель - это самый пик заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников. Но в этом году сроки их проведения перенесли, и у ребят появилось дополнительное время для подготовки. Замдиректора московской школы № 14 и тренер сборной по экологии Мария Гуреева рассказала, как идут онлайн-тренировки ее подопечных.

Фото: master1305 / iStock
Минпросвещения рекомендовало школьникам делать зарядку для глаз

Оказывается, перенос олимпиады для многих ее участников стал подарком. Дело в том, что по итогам регионального этапа ребятам нередко приходится дорабатывать свои экологические проекты, а иногда и вовсе брать новую тему, при этом времени в обрез. Теперь же школьники могут спокойно сосредоточиться на своих исследованиях и представить их результаты в финале олимпиады. По планам, финалы Всероссийской олимпиады школьников должны состояться во второй половине мая.

"Раньше нам надо было заканчивать занятия в 18:30, даже если ребята хотели задать дополнительные вопросы, потому что всем надо добираться до дома, готовиться к урокам. Теперь же мы беседуем дольше, и те полтора часа, которые раньше уходили на дорогу, мы тратим на общение", - рассказала Мария Гуреева.

Где общаются? В Skype или Zoom. А еще в помощь ребятам тренеры сборной по экологии специально записали лекции в Центре педагогического мастерства. Современное лабораторное оборудование, которое приобретает для школьников город, также позволяет готовиться к практическим заданиям дистанционно. Например, есть микроскопы с экранами, на них можно вывести изображение.

"Кроме экономии времени, есть еще одно важное преимущество дистанционной подготовки. Ребята занимаются в комфортной домашней обстановке, они спокойнее ко всему подходят, просят выслать дополнительные материалы. А минус всего один - мы скучаем друг по другу. Сейчас не хватает живого контакта именно с психологической точки зрения. Но мы все с нетерпением ждем встречи", - подчеркнула Мария Гуреева.

Общество Образование

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Определен порядок возврата туристам денег за отмененные туры
В США установлен новый рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки
Найденный под завалами после взрыва в Нижегородской области мужчина скончался
Медведев: США пытаются сорвать продление СНВ-3
Роструд объяснил правила начисления зарплат в нерабочие дни
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ