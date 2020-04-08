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08.04.2020 14:58
Рубрика: Власть

Подготовлен законопроект о выплатах на время пандемии

Текст: Татьяна Замахина
Гражданам с доходом ниже прожиточного минимума в период пандемии предлагают предоставить ежемесячные выплаты из федерального бюджета. О подготовке инициативы на эту тему сообщил глава думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По его словам, законопроект отправлен на отзыв в правительство.

Согласно инициативе фракции, мера поддержки вводится на срок до 12 месяцев в период действия режима повышенной готовности либо чрезвычайной ситуации.

- Новый законопроект устанавливает механизм прямой финансовой помощи для граждан с низким доходом либо не имеющим этого дохода вообще, - заявил парламентарий.

Фото: iStock
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Доходы последних путем выплат в случае принятия поправок будут повышены до уровня прожиточного минимума в регионе, уточнил Миронов.

Он объяснил инициативу риском снижения дохода граждан на фоне пандемии. Парламентарий рассказал об обращениях людей, которых отправляют в вынужденные отпуска, переводят на неполную занятость. "Формально они не являются безработными, а на деле лишаются дохода", - отметил Миронов.

В случае принятия инициативы люди смогут получать финансовую поддержку от государства, добавил он.

Поправки предложены в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Согласно тексту инициативы, правительство РФ принимает решение и определяет порядок оказания обязательной ежемесячной финансовой помощи указанным категориям граждан за счет средств федерального бюджета.

- Настоящий законопроект позволит не допустить социальной напряженности и возрастания уровня социального неравенства в период режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, - говорится в пояснительной записке.

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