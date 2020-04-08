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08.04.2020 08:47
Рубрика: Общество

После выздоровления врач-диетолог дала советы по лечению при COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

О том, как начиналось заболевание после заражения новым коронавирусом и как проходило лечение, в своем Telegram-канале рассказала врач-диетолог Евгения Кобыляцкая. Она также дала советы по правильному питанию во время болезни.

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"Один из его симптомов - потеря обоняния и вкуса (примерно у трети заболевших). Других симптомов может не быть или они появляются позднее. Так у меня и получилось, - пишет диетолог. - Все было нормально. Я ела бутерброд с сыром. Ем и думаю - а отчего это сыр такой соленый? Был же нормальный такой, нежный сыр и совсем несоленый. А это у меня обоняние уже пропало и тонкие вкусовые рецепторы отключились, остались только те, которые чувствовали соль. Мы чувствуем соль, чтобы случайно не заглотить количество натрия, которое может оказаться смертельным. Это важный эволюционный механизм выживания". Затем, когда на следующий день поднялась температура, Евгения Кобыляцкая позвонила врачу. "Он спросил, есть ли обоняние. Я понюхала лимон - ничего. Чеснок - ничего! Стала чистить лук - слезы потекли, как и положено, а запаха не чувствую. Открыла флакон духов - глухо. Обоняние медленно возвращалось", - рассказала она в Telegram

Доктор отметила, что вместе с обонянием пропадал вкус к пище и аппетит. "Есть не хотелось вообще. За неделю похудела на 3 кг. Но меня это не обрадовало. Я знала, что после болезни мозг включит механизм защиты жировых запасов - еда покажется вкуснее обычного, аппетит повысится, и если я не съем лишние калории, он напустит на меня лень, вялость и трудность сконцентрироваться на чем-либо. Так и произошло. Полтора кг уже вернулись. Не радуйтесь быстрому похудению", - отметила диетолог.

Фото: iStock
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Она также дала советы по лечению в случае, если заболевание протекает в не тяжелой форме.

"Если вы заболели гриппом - этим или другим, отнеситесь к этому с уважением. Не к гриппу, а к собственной иммунной системе. Помогите ей. Ложитесь в постель, обмотайте горло шарфом, наденьте теплые носки, укройтесь одеялом и попросите сварить вам нормальный куриный бульон (настоящий, не из кубика). Целый день пейте чай с лимоном. Потерпите. Этим самым вы значительно облегчите вашей иммунной системе поставленную перед ней задачу - победу над вирусом. Если раньше вы переносили грипп на ногах, и ничего вам не было, то не факт, что так будет всегда", - написала Евгения Кобыляцкая.

Общество Здоровье

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