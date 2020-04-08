Посольство: РФ защитит свои права на Александровское подворье в Иерусалиме

Дипмиссия РФ в Израиле прокомментировала скандальную ситуацию вокруг Александровского подворья - уникального археологического и архитектурного комплекса в Старом городе Иерусалима неподалеку от Храма Гроба Господня, расположенного на участке, который был приобретен еще при императоре Александре Втором в 1859 году первоначально для нужд русского консульства на Святой Земле.

После почти векового имущественного спора, начавшегося после Октябрьской революции, Израиль подтвердил передачу подворья в собственность российской стороне - об этом в январе официально объявил премьер страны Беньямин Нетаньяху. Однако недавно процесс регистрации был неожиданно приостановлен по решению иерусалимского окружного суда. В посольстве заявили, что продолжат отстаивать законные права на здание и территорию вокруг него.

Об этом сообщается в публикации на его страничке в Twitter. Постановление суда, поставившее под вопрос договоренности между Россией и Израилем, было принято после подачи иска "Православным палестинским обществом в Святой Земле", которое, как настаивают российские официальные лица, занимает подворье незаконно. Дипломаты, в свою очередь, готовят ответ на исковое заявление "палестинцев", потребовавших, по данным местных СМИ, остановить регистрацию.

Тем временем глава Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин подтвердил "Интерфаксу", что временный запрет ни на что не повлияет, и Россия по-прежнему намерена отстаивать свои права - теперь уже в рамках судебного процесса.

Досье "РГ"

Александровское подворье, приобретенное в XIX века у коптской общины и расположенное всего в семидесяти метрах от Голгофы, называли также "Русскими раскопками". Эти раскопки велись здесь в восьмидесятых годах позапрошлого столетия с привлечением ведущих израильских, французских и английских археологов. Благодаря этим усилиям, на территории удалось обнаружить и законсервировать уникальные объекты, включая фрагмент второй иерусалимской стены с Порогом Судных врат, через который, по преданию, переступил Христос по пути на казнь, арку храма Адриана, а также фрагменты базилики времен Константина Великого. На территории подворья находится домовая церковь, освященная в честь Александра Невского и построенная в память об императоре Александре Третьем, который основал Императорское православное палестинское общество.