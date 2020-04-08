Правительство окажет поддержку регоператорам по обращению с мусором

Правительство окажет поддержку регоператорам по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в связи с возрастающими объемами вывозимых отходов. Деньги на это будут выделены регионам, сообщили в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко.

"Меры позволят не допустить мусорных коллапсов во время самоизоляции граждан в условиях повышения объема вывозимого мусора и снижения собираемости платежей", - говорится в сообщении.

По мнению зампреда правительства Виктории Абрамченко, необходимо не допустить рисков прекращения оказания услуг по вывозу мусора, которые могут возникнуть из-за повышения объемов бытовых отходов в условиях самоизоляции граждан. Правительство согласовало компенсацию региональным операторам непредвиденных расходов. Кроме того, сейчас рассматриваются дополнительные меры поддержки в виде частичной компенсации процентных ставок по ранее полученным кредитам. "В существующих условиях, когда граждане продемонстрировали социальную ответственность и находятся в режиме самоизоляции, нам необходимо предпринять все меры по недопущению мусорных коллапсов, особенно в тех регионах, где существуют потенциальные риски банкротства операторов по обращению с отходами. Населению должны быть оказаны услуги в полном объеме", - сказала Виктория Абрамченко.

Меры поддержки будут рассчитаны из объема превышения количества фактически образуемых отходов над установленными нормативами, которые, в свою очередь, были заложены в тариф регионального оператора на предоставление услуг по обращению с отходами. По ее мнению, при распределении финансирования и внедрении антикризисных мер необходимо учитывать реальную эффективность операторов по обращению с ТКО, а также возможное межрегиональное перераспределении нагрузки.

Регионы страны ввели режимы самоизоляции и ограничений для граждан и бизнеса ориентировочно до 30 апреля. При этом региональным операторам по обращению с ТКО необходимо обеспечивать непрерывное выполнение возложенных на них обязанностей и вывозить мусор от населения. "Предвидя трудности в виде возможных неплатежей в период длительной самоизоляции, мы предложили Правительству России антикризисные меры поддержки регоператоров, но системную работу важно продолжать вместе с экспертами", - отметил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании по системной поддержке регоператоров ТКО.

По словам руководителя Ассоциации "Чистая страна" Руслана Губайдуллина, уже начали поступать серьезные сигналы с территорий о снижении платежей в апреле. По данным "Российского экологического оператора" ("РЭО"), неплатежи населения в настоящее время связаны с самоизоляцией добросовестных плательщиков и закрытием зданий МФЦ и ИЕРЦ, где обычно лично производили оплату коммунальных платежей, а онлайн-оплата пока используется не всеми.

По статистике общественной организации "Зеленый патруль", в городах коммунальную услугу онлайн оплачивали около 50%, остальная половина населения - через терминалы Сбербанк, "Почту России", кассы банков. В сельских территориях этими локальными способами оплаты, которые в последнее время оказываются недоступны для населения, пользуется ещё больший процент населения - до 85%. Из-за приостановки работы приходных касс, отделений почты России региональные операторы могут получить катастрофически низкий процент собираемости, прогнозирует "Зеленый патруль".

"Уже в марте компании-региональные операторы ощутили на себе последствия карантина. По показателям за март собираемость платежей за вывоз отходов снизилась в среднем по России до 70% вместо прежних 85%. Резко усугубляют ситуацию карантинные меры. Сфера обращения с ТКО - это тот вид деятельности, который невозможно временно приостановить. По прогнозам, собираемость платежей в этот период может упасть ниже 30-40%, то есть больше чем на половину", - говорится в сообщении организации.

Среди экстренных антикризисных мер поддержки регоператоров уже приняты две: предоставление межбюджетных трансфертов регионам для покрытия выпадающих доходов регоператоров в размере 20% необходимой валовой выручки в течение трех месяцев и возмещение банкам недополученных доходов по кредитам, выданным региональным операторам по льготной ставке.

В качестве дополнительных мер Минприроды предложило еще три: перенос сроков уплаты всех обязательных платежей регоператорами в этом году на декабрь 2020 года, установление нулевой ставки НДС на услугу регоператора и дифференциация сроков временного накопления ТКО в зависимости от объемов образования отходов и их видов.

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета регионам на покупку контейнеров для ТКО, в том числе для раздельного сбора отходов, проходят окончательное согласование в Минфине.