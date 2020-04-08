Правительство расширяет круг лабораторий, проводящих тесты на коронавирус

Правительство приняло решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят диагностирование коронавируса.

"Право тестировать на коронавирус получили все заявившиеся лаборатории, в том числе и частные, негосударственные", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением инфекции.

Для этого необходимо подать соответствующее электронное уведомление на сайте Роспотребнадзора.

В случае выявления нового коронавируса лаборатория должна передавать эту информацию в федеральную службу.