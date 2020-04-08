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08.04.2020 17:57
Рубрика: Власть

Получили отпускные

Правительство выделило 3,5 млрд рублей на поддержку туристической отрасли
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 77(8131)
Правительство России своим распоряжением выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей для субсидий туроператорам. Деньги пойдут на выплаты компенсаций туристам за аннулированные туры и покрытие расходов на вывоз россиян из стран с неблагоприятной ситуацией в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Вложенные в туры деньги туристы могут получить обратно или использовать для путешествий в будущем. Фото: РИА Новости Вложенные в туры деньги туристы могут получить обратно или использовать для путешествий в будущем. Фото: РИА Новости
Вложенные в туры деньги туристы могут получить обратно или использовать для путешествий в будущем. Фото: РИА Новости

Контролировать целевое и эффективное использование денег будет Ростуризм. До 1 октября 2020 года ведомство должно будет представить в правительство доклад.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
В кабмине готовят второй пакет поддержки туристической отрасли

Туроператоры понесли существенные расходы из-за выкупленных авиабилетов по "невозвратным" тарифам. Международное сообщение Россия приостановила в начале марта.

Предпринятые меры помогут туристам и турбизнесу, отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. "Стоимость авиаперелета в составе турпродукта составляет в среднем порядка 50%, поэтому предоставляемая субсидия позволит туроператорам компенсировать часть затрат и поможет выполнить максимум обязательств перед туристами за отмененные туры", - сказала она.

Часть туроператоров по выездному туризму одновременно занимаются развитием внутреннего туризма. Так что предпринятые меры помогут в целом поддержать отрасль. Но с учетом масштаба кризиса всех проблем этот шаг не решит, сказала Догузова. Потому туристов и туроператоров она призвала искать компромиссные решения. Деньги, вложенные россиянами в туры, можно будет использовать позже, когда ситуация нормализуется.

Фото: iStock
Определен порядок возврата туристам денег за отмененные туры

Сложный период помогут пережить также средства фонда персональной ответственности туроператоров. Правительство другим распоряжением приняло решение о возврате туристам денег из средств фонда. Формируется он за счет взносов туроператоров, работающих на рынке выездного туризма. Сейчас в фонде около 1,6 млрд рублей. Часть этих денег туроператоры могут направить на выплаты компенсаций тем россиянам, которые приобрели тур на период с начала действия ограничений до 1 июня 2020 года.

Туроператоры должны будут до 15 апреля представить в ассоциацию "Турпомощь" уведомления о своем желании использовать эти средства для возврата денег туристам, пояснил "РГ" директор ассоциации Александр Осауленко. "Но если какие-то компании решат не использовать эти деньги (а таких более половины), то они получат отсрочку по выплате очередного взноса в фонд на год", - сказал он. В этом случае выплаты будут идти за счет собственных ресурсов туркомпаний.

Принцип использования средств фонда кардинально поменялся. Раньше эти деньги могли использоваться только в том случае, если туроператор уходил с рынка. Сейчас средства разрешили использовать как раз для сохранения бизнеса, подчеркнул Осауленко.

Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
Более 40% россиян планируют отправиться в путешествие после пандемии

Тем временем Ростуризм и минэкономразвития совместно с правительством готовят второй пакет поддержки российского туризма. Основное внимание уделят внутреннему и въездному туризму.

В частности, обсуждается возможность предоставления субсидий на возмещение процентов по кредитам, выданным на строительство и реконструкцию отелей, рассказала журналистам Догузова. По ее словам, сейчас загрузка отелей снизилась на 95-100%.

Началась уже подготовка программы восстановления туристской отрасли после нормализации эпидемиологической ситуации. Среди важнейших задач - дальнейшая либерализация визового режима, отметила глава Ростуризма.

По мнению экспертов, спад на туристском рынке удастся преодолеть. Как только пандемия закончится и эпидемиологическая ситуация придет в норму, туризм снова начнет развиваться, уверена профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Плеханова Елена Джанджугазова.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Туризм Правительство Правительство Минэкономразвития Ростуризм

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