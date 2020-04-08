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08.04.2020 10:47
Рубрика: Экономика

Правительство выделило 3,5 млрд рублей для компенсации аннулированных туров

Текст: Евгений Гайва
Правительство России выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей для выплаты компенсаций туристам за аннулированные туры. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

"Выделить Ростуризму из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере до 3,5 млрд рублей в целях предоставления в 2020 году субсидий туроператорам на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий: по договорам о реализации туристского продукта в сфере выездного туризма в рамках ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции; по обеспечению вывоза туристов из государств, в которых сложилась неблагоприятная ситуация в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.

Фото: iStock
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Контролировать целевое и эффективное использование средств будет Ростуризм. Ведомство должно представить доклад до 1 октября 2020 года.

Как пояснила журналистам руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, меры поддержки были предложены ведомством в первую очередь для того, чтобы бизнес выполнил свои обязательства перед туристами. Турбизнес понес существенные расходы, выкупив авиабилеты по "невозвратным" турифам. "Стоимость авиаперелета в составе турпродукта составляет в среднем порядка 50%, поэтому предоставляемая субсидия позволит туроператорам компенсировать часть затрат и поможет выполнить максимум обязательств перед туристами за отмененные туры", - сказала Догузова.

Это позволит также поддержать турбизнес, тем более, что часть туроператоров по выездному туризму одновременно занимаются развитием внутреннего туризма.

Фото: Дмитрий Астахов / Pool / ТАСС
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Вместе с учетом масштаба кризиса данные меры не решат всех проблем, отметила Догузова.

"Поэтому мы очень рассчитываем на компромиссные решения между туристами и участниками отрасли. Это позволит бизнесу выстоять в текущих условиях, а туристам отдохнуть, когда ситуация нормализуется", - отметила она.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции Россия в марте полностью приостановила международное авиасообщение. Туроператоры прекратили реализацию зарубежных туров.

Экономика Туризм Правительство

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