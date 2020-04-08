Президент призвал не останавливать экономику из-за коронавируса

Нельзя закрывать сообщение между регионами и массово ограничивать работу предприятий, не взирая на реальную обстановку, заявил президент России Владимир Путин на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса.

Предоставляя дополнительные полномочия, исходил из того, что действовать по единому шаблону сейчас не только неэффективно, но подчас и вредно, заметил Владимир Путин. Работать нужно адресно и выверенно, "принимать адекватные, хорошо просчитанные профилактические меры, главная цель которых - защита жизни и здоровья людей", пояснил он.

"При этом нельзя останавливать экономику, - предостерег президент. - Закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, не взирая на реальную обстановку, даже когда в регионе зафиксированы единичные случаи заражения". Это может привести к разрушительным последствиям.

Даже в Москве, с объективно большими рисками распространения инфекции, нет практически повсеместного закрытия предприятий - "всех под одну гребенку". "Многие столичные компании продолжают работу или перешли на удаленный режим", - констатировал Путин.

Президент призвал создать все условия, чтобы организации и предприниматели возвращались в нормальный график работы. И сделать это, по его словам, нужно продуманно и аккуратно, внимательно отслеживая ситуацию.

"Должен быть четкий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков. Остальные предприятия не надо "грузить" разного рода дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями. Они могут продолжать работать, естественно, соблюдая все необходимые санитарные требования и нормы обеспечения безопасности", - разъяснил глава государства.