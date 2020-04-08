Как правильно организовать свою жизнь в условиях строгой изоляции на дому, не перессорившись при этом с домочадцами? Как не сойти с ума от ежедневного приготовления пищи на все семейство, уборки квартиры и дезинфекции дверных ручек? Как и где найти нужные слова для тех, кому сейчас совсем плохо, - об этом "СОЮЗу" рассказала клинический психолог, ректор Института практической психологии и психотерапии Ольга Чернова.

Современный уровень технологий позволяет сохранять все коммуникативные связи. И это дает ощущение включенности в жизнь. Константин Завражин

Ольга Николаевна, сейчас, когда люди уже испытали прелести строгой изоляции, все чаще слышишь, что карантин - самая настоящая психологическая травма. А что можно сделать, чтобы этой травмы избежать?

Ольга Чернова: Боюсь, что избежать ее не получится. Во внутреннем мире человека, в самой его глубине есть четыре данности, которые присущи каждому из нас: страх смерти, одиночества, бессмысленности и свободы. Каждый человек выстраивает целую систему установок, помогающих ему справляться с этими страхами. И в результате у нас есть иллюзии, которые помогают нам адаптироваться к жизни. Например, "все умрут, а я останусь", "я - другой, меня это не коснется", "я не болею, я незаразный, если я буду жить прежней жизнью, то угрозы не будет", "в сетях все врут".

Используя защитные механизмы отрицания, вытеснения рационализации, мы уверены, что контролируем ситуацию и чувствуем себя вполне защищенными. Но в периоды неопределенности, угрозы безопасности обнажаются глубинные данности, страхи, и сформированные ранее защиты не срабатывают. Именно поэтому мы чувствуем растерянность, тревогу, а иногда и панику. Избежать этого никак нельзя.

А какой момент на карантине - критический? Неделя, две? Когда наступает кризис?

Ольга Чернова: Переживаться это будет так. Сначала - стадия отрицания, ухода: юмор и шутки в социальных сетях и фейки о том, что вируса нет. Потом агрессия и поиск виноватых, раздражительность. Далее - торг. В Cети сейчас появились размышления, что коронавирус нам за то, что мы, например, не уважали врачей, слишком много уделяли времени внешности. Это - про стадию торга. Потом - принятие и осознание, реальные осознанные и ответственные действия по предупреждению коронавируса. И большая внутренняя работа. Чем быстрее наступает стадия принятия, тем быстрее и легче происходит адаптация к новым условиям жизни. Поэтому сроки - индивидуально, у каждого по-разному.

Вообще, у меня для вас хорошие новости. Первая - это то, что сейчас с вами все в порядке и, скорее всего, вы хорошо себя чувствуете. Это - факт. Вторая - то, что каждый из нас обладает внутренними ресурсами, чтобы пережить подобные трудности. Более того, вы можете помогать и поддерживать других.

Говорят, мир изменится после этих испытаний. А как изменимся мы?

Ольга Чернова: Это как раз третья хорошая новость. Мы станем другими. Человечнее, духовнее, добрее, терпимее, смелее. Все станут. Общечеловеческие ценности становятся все более очевидными и важными. Только осознав конечность жизни, мы можем по-настоящему проживать ее, ценить то, что есть. Один врач рассказал мне такую историю. Его пациент узнал о неизлечимой стадии рака. Он спросил, сколько ему осталось, и получил ответ: от двух до шести месяцев. Он бросил работу, переехал к любимой женщине, занялся любимым делом и… не умер. Жив до сих пор. И у вас также произойдет переоценка ценностей. Появится желание многое изменить в жизни, чтобы она была по-настоящему вашей.

Не надо паниковать или впадать в тоску. Просто ждем хороших новостей. И они будут обязательно!

Но как сейчас справляться с чувством утраты свободы?

Ольга Чернова: Четвертая хорошая новость в том, что на самом деле никто не может отнять у вас ощущение свободы. Вы можете сейчас сделать то, что для вас важно, но для чего не хватало времени или решимости. Пусть вы не можете выходить из дома, но вы можете свободно распоряжаться вашим временем.

Какие можно найти плюсы в своем положении?

Ольга Чернова: Сейчас самое время для... чувств. Признайтесь и осознайте свои чувства. Поделитесь ими. Но сконцентрируйтесь на положительных чувствах. Чувство благодарности к тем, кто сейчас на переднем фланге: врачи, строители, полицейские, дворники, правительство. Ситуация контролируется. Службы работают. Чувство удовлетворенности самим собой и тем, что вы делаете все, что можете, в борьбе с коронавирусом. Уже то, что вы не вышли на улицу, не заразились и не передали инфекцию другим, избавило огромное количество специалистов от помощи вам и тем, кого потенциально вы могли заразить.

А что делать с чувством собственной беспомощности?

Ольга Чернова: Пятая хорошая новость - вы не беспомощны. Именно вовлеченность - лучшее лекарство от бессмысленности, писал выдающийся психотерапевт Джеймс Бьюдженталь. Сейчас у вас есть возможность сказать людям то, что вы давно хотели сказать. Оказывайте поддержку близким. Регулярно звоните родителям и пожилым родственникам. Обсуждение даже незначительных вопросов даст возможность улучшить их состояние. Пообщайтесь с коллегами и подчиненными, спросите, как они себя чувствуют. Занимайте детей. Им тоже сложно. Не забывайте кормить домашних питомцев. Работайте, если есть возможность. Пишите дневник. Вы многое можете. Кстати, сейчас можно недорого или даже бесплатно прокачать онлайн любые профессиональные компетенции. Воспользуйтесь.

Ольга Чернова: Сейчас самое время для... чувств. Признайтесь и осознайте свои чувства. Поделитесь ими. Фото: Из личного архива

Как сохранить отношения с супругом?

Ольга Чернова: Любовь - это принятие, доверие и уважение. Если их нет, то карантин здесь ни при чем. Будьте искренними. Доверяйте, уважайте, принимайте. Хорошее время понять, насколько вы с партнером на одной стороне баррикад. Или по разные?

Но как избегать ссор в замкнутом пространстве? Говорят, в Китае сейчас растет число разрушенных браков...

Ольга Чернова: Разводы обязательно будут. И не всегда это связано с тем, что люди поссорились в карантине. Как сказано выше, произойдет переоценка жизни и личности человека. Возможно, многие осознают, что живут эту жизнь с совсем чужим человеком, и не захотят продолжать это. Зато это будет осознанный и ответственный выбор.

Как объяснить происходящее детям так, чтобы не заронить в их подсознание лишних страхов?

Ольга Чернова: Дети психологически более защищены от этих страхов. Можно придумать какую-нибудь приключенческую игру "в бункер". Пересмотрите фильм "Жизнь прекрасна".

А как справиться с огорчением от того, что рухнули все планы, пропали летние каникулы, путешествия? Например, молодежь уже себя не мыслит без свободы путешествий.

Ольга Чернова: Мне кажется, что эти переживания не будут актуальными. Тем более что молодежь как раз адаптирована к онлайн-общению.

Увеличилось ли число обращений к психологу?

Ольга Чернова: Да, и все, кто раньше посещал психотерапию, продолжают ее. И появились новые клиенты.

С утра мы проверяем сводки заболевших, новости задают тон на весь день. Как найти баланс, чтобы и оставаться в курсе всего, и при этом не впасть в тоску?

Ольга Чернова: Ждать, просто ждать хороших новостей. И они обязательно будут.