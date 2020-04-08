В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Законом области от 19 февраля 2002 г. № 174-ОЗ "О системе органов исполнительной власти Псковской области", указом Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 19 марта 2020 г. № 33-УГ "О первоочередных мероприятиях по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, оказавшихся в зоне риска в связи с осуществлением мер по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" следующие изменения:

1) в наименовании слова "по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" заменить словами "по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

2) в преамбуле слова "О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" заменить словами "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

3) в пункте 1:

а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) определить перечень отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска в связи с осуществлением мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотренных указом Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее соответственно - Перечень, меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения);";

б) в подпункте 2:

подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"а) Закон области от 05 октября 2012 г. № 1199-ОЗ "О патентной системе налогообложения" в части:

снижения размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в отраслях экономики, указанных в Перечне, годового дохода, установленного на 2020 год;

неприменения в 2020 году коэффициента-дефлятора, учитывающего изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации, установленного на 2020 год в целях применения главы 26.5 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, к размерам потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода;";

дополнить подпунктами "в" и "г" следующего содержания:

"в) Закон области от 29 ноября 2019 г. № 2007-ОЗ "О налоговых льготах на 2020 год" в части:

снижения ставки налога на имущество организаций в отношении объектов коммерческой недвижимости, с арендаторами которых арендодатели, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, владеющие такими объектами недвижимости на праве собственности, заключили дополнительные соглашения к договорам аренды, предусматривающие снижение арендной платы в 2020 году, а также определения сфер деятельности указанных арендаторов;

снижения ставки транспортного налога, подлежащего уплате за 2020 год организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом (за исключением такси) по муниципальным и межмуниципальным маршрутам;

г) Закон области от 25 ноября 2003 г. № 316-ОЗ "О налоге на имущество организаций" в части снижения на 2020 год ставки налога на имущество организаций в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, для организаций, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства;";

в) подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) подготовить и внести проект нормативного правового акта Псковской области в реализацию пункта 4 статьи 4 Налогового кодекса Российской Федерации.";

4) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

"1.1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Псковской области:

1) по заявлениям арендаторов, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, указанных в Перечне, уменьшать на 90 процентов размер арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности (за исключением земельных участков), не менее чем на 3 месяца;

2) принять решения о снижении корректирующего коэффициента базовой доходности К2, применяемого для исчисления единого налога на вмененный доход, в два раза для налогоплательщиков, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, указанных в Перечне;

3) принять решения о снижении налога на имущество физических лиц, плательщиками которого являются арендодатели объектов коммерческой недвижимости, владеющие такими объектами недвижимости на праве собственности, которые заключили с арендаторами, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в отраслях экономики, указанных в Перечне, дополнительные соглашения к договорам аренды, предусматривающие снижение арендной платы в 2020 году;

4) установить налоговые льготы по земельному налогу для налогоплательщиков, заключивших с арендаторами объектов коммерческой недвижимости, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в отраслях экономики, указанных в Перечне, дополнительные соглашения к договорам аренды, предусматривающие снижение арендной платы в 2020 году.";

5) в пункте 2 слова "по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции" заменить словами "по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения";

6) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Государственным учреждениям и предприятиям Псковской области, предоставляющим в аренду объекты недвижимого имущества, находящиеся в государственной собственности Псковской области (за исключением земельных участков), уменьшить размер арендной платы за пользование такими объектами на 90 процентов сроком не менее чем на 3 месяца по заявлениям арендаторов, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, указанных в Перечне.";

7) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

"3.1. Комитету по управлению государственным имуществом Псковской области в течение 3 рабочих дней со дня обращения арендаторов, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, указанных в Перечне, обеспечить заключение дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку арендной платы в 2020 году по договорам аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности Псковской области, из состава земельных участков, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Администрации области от 15 декабря 2008 г. № 330-р "Об утверждении перечня государственного имущества Псковской области для предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", и ее уплату равными частями в 2021 году.";

8) подпункт 1 пункта 4 дополнить словами ", либо уменьшать размер арендной платы";

9) дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:

"4.1. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям:

1) не вводить режим ограничения потребления коммунальных услуг в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства на период действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

2) предоставлять субъектам малого и среднего предпринимательства отсрочку платежей за потребленные жилищно-коммунальные услуги на период действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.";

10) в пункте 5 слова "(2019-nCoV)" заменить словами "(COVID-19)";

11) в пункте 6 слова "(2019-nCoV)" заменить словами "(COVID-19)";

12) в пункте 7 слова "по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции" заменить словами "по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя Губернатора области Салагаеву Н.А.

Губернатор области М.Ведерников







