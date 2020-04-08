Путин дал поручение расширить кредитные каникулы для граждан

Президент РФ Владимир Путин попросил правительство вернуться к вопросу о кредитных каникулах с тем, чтобы этой мерой поддержки смогло воспользоваться больше людей.

"В марте дал поручение предусмотреть для граждан каникулы по потребительским и ипотечным кредитам", - сказал он в ходе совещания с губернаторами, посвященного борьбе с распространением коронавируса в России.

"Прошу правительство вернуться к данному вопросу и рассмотреть возможность расширения этой меры поддержки, чтобы она стала доступной для большего числа людей", - добавил глава государства.

Напомним, ранее правительство утвердило следующие лимиты для физических лиц: по потребительским кредитам - 250 тысяч рублей, по автокредитам - 600 тысяч рублей, по ипотечным займам - 1,5 млн рублей, по кредитным картам - до 100 тысяч рублей. Воспользоваться мерой можно, если доходы упали более чем на 30%, заявление на получение отсрочки следует подать не позже 30 сентября. Каникулы по выплатам составят не более 180 дней.