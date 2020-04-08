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08.04.2020 16:31
Рубрика: Власть

Путин попросил граждан выдержать режим самоизоляции

Текст: Кира Латухина
Находиться в четырех стенах муторно и тошно, но выбора нет, от дисциплины зависит перелом в борьбе с инфекцией, заявил президент, обращаясь к гражданам в ходе встречи с главами регионов. Россия не раз проходила серьезные испытания, справится и с коронавирусной заразой, уверен он.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

"Понимаю, что уже накопились усталость, серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни, - отметил Владимир Путин. - Для большинства постоянно находиться в четырех стенах, что называется, муторно и тошно". "Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь", - подчеркнул президент.

Фото: Антон Буценко/ТАСС
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Каждый день подтверждает силу и сплоченность общества, а медики действуют самоотверженно, как одна команда. "Пожалуй, за последние десятилетия мы впервые так остро осознали важность, незаменимость их труда", - заявил Путин, отметив также волонтеров, спортсменов, артистов, журналистов, которые включились в эту работу.

Миллионы людей помогают соседям, заботятся о родителях, о членах семьи, проявляют в сложное время высокую гражданскую ответственность, оценил глава государства. "Это не простые, не пустые пафосные слова, а наша реальность, когда лучшие качества каждого из вас нужны и востребованы", - отметил он.

"Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, - со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем", - заключил президент.

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