Путин поручил отладить механизм возвращения граждан из-за границы

В правительстве должно быть полное понимание, где находятся российские граждане и сколько их, должна быть информация, откуда они и куда хотят попасть. Об этом заявил президент в ходе совещания с главами регионов по борьбе с коронавирусом.

"Что касается возвращения наших граждан из-за границы: нужно согласовывать не только с МИДом - с правительственной комиссией, с правительством", - заявил глава государства. Есть единый подход и надо этот механизм отладить, подчеркнул он.

В правительстве должно быть полное понимание, где граждане находятся, сколько их. "Нужно наладить механизм получения информации, откуда они, куда хотят попасть", - сказал Владимир Путин.

В правительстве все это уже в достаточной степени отлажено, механизм создан, констатировал президент. Его нужно еще донастраивать, но это можно делать в контакте с регионами, считает он.

Президент попросил премьер-министра получать соответствующую информацию не только по каналам МИДа, но и напрямую от регионов.