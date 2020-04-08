Путин поручил прописать, на какие работы можно тратить субсидии в борьбе с COVID

Владимир Путин заявил, что регионы могут тратить выделенные на борьбу с коронавирусом средства на закупку средств индивидуальной защиты, на организацию специализированных коек. При этом президент отметил, что речь не идет о стройке в широком смысле.

"Андрей Юрьевич, средства индивидуальной защиты - это понятно, я думаю, что это правильно, это точно нужно разрешать. А вот на стройку - это нужно подумать. Я очень опасаюсь, что если будет принято такое решение, то на стройку у нас все деньги и уйдут", - сказал он в ходе совещания с губернаторами.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев попросил Путина разрешить использовать средства, выделенные на борьбу с коронавирусом, еще и на стройку, а также на закупку средств индивидуальной защиты. Путин в ответ заметил, что будет не очень понятно, о какой стройке идет речь.

"Это стройка, направленная на то, чтобы подготовить эти необходимые койки? Или это стройка просто в плановом порядке? Здесь будет не разобраться просто", - сказал президент.

Воробьев уточнил, что речь идет о койках и вентиляции.

Путин согласился, что специализированные койки, кислород и оборудование нужны.

"Без этого невозможно, понятно, иначе это не специализированная койка. Но это не в широком смысле "на стройку"", - еще раз подчеркнул президент и призвал продумать и четко прописать, на какие работы можно тратить субсидии.

"Для подготовки специализированных коек" - да, "на стройку вообще" - нет", - указал президент.