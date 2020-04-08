Путин предложил дать отсрочку по уплате страховых взносов

Президент Владимир Путин на совещании с главами регионов предложил предоставить отсрочку по уплате страховых взносов с фонда оплаты труда всем предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции.

"Мы уже снизили размер социальных взносов для малого и среднего бизнеса в два раза - с 30 до 15%, - сказал президент. - Сделали это, чтобы у предприятий появились дополнительные ресурсы для оплаты труда работников. Эта мера, как уже говорил, носит долгосрочный характер. В качестве экстренной, дополнительной помощи предлагаю распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев - так, как мы это уже сделали для микропредприятий".

Предоставленная ранее отсрочка по уплате страховых взносов (за март-май на шесть месяцев, за июнь-июль на четыре месяца) касается микропредприятий из перечня пострадавших отраслей. В него вошли перевозки, общественное питание, туризм, гостиничный бизнес, спорт, культура, образование, организация мероприятий, бытовые услуги.

До 1 мая действует отсрочка по уплате страховых взносов в рамках налоговых каникул: она касается всех налогов, включая специальные налоговые режимы, за исключением НДС и НДФЛ, уплачиваемых через налоговых агентов. В зависимости от налога отсрочка предоставляется на четыре и шесть месяцев.