Путин предостерег регионы от разрушительных для экономики мер

Немедленно направить в рабочую группу Госсовета и в правительство региональные планы с конкретными мерами по борьбе с коронавирусом поручил президент по итогам совещания с главами регионов. Меры должны быть достаточными с эпидемиологической точки зрения, но не должны быть разрушительными для экономики, указал он.

"Все ваши комплексные региональные планы, а также конкретные меры... должны быть немедленно направлены в рабочую группу Госсовета и во второй адрес - в правительство", - подчеркнул Владимир Путин. Туда же нужно направить предложения глав регионов по действиям, которые принимаются и на региональном, и на федеральном уровне. Особое внимание президент призвал уделять регионам с городами-миллионниками - там повышенная концентрация людей и больше рисков.

Глава государства попросил правительство внимательно проанализировать материалы из регионов, не формально подойти к предложениям губернаторов с точки зрения достаточности мер с эпидемиологической точки зрения, но в то же время и с точки зрения эффективности и целесообразности для экономики. Они не должны быть разрушительными для экономики.

Например, нужно посмотреть, насколько необходимы ограничительные меры, связанные с движением транспорта, и не вредят ли они экономике региона, соседей и всей страны. Президент поручил внимательно проанализировать и выдать рекомендации коллегам в регионах по целесообразности или нецелесообразности принятия тех или иных мер: "Это чрезвычайно важно для того, чтобы скоординировать всю нашу работу. Только в этом случае она будет эффективной и меры, которые мы применяем, будут своевременными".

Глава государства рассчитывает, что такая работа будет продолжена и на уровне правительства, и на уровне кремлевской администрации. "И сам, безусловно, буду внимательно наблюдать за тем, что происходит, если потребуется, будем проводить и такие селекторные совещания в будущем", - сказал он. Президент попросил оперативно отреагировать на вышесказанное и исполнить все до конца недели.