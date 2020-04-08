Путин: Россия проходила через серьезные испытания, победит и коронавирус

Россия не раз проходила через серьезные испытания, со всем справлялась, победит и коронавирус, заявил президент Владимир Путин.

"Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, - со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем", - сказал глава государства перед совещанием с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России.

Владимир Путин ранее призвал губернаторов в условиях борьбы с коронавирусом действовать быстро и профессионально, а также объявил о ряде новых мер в связи с пандемией и дал несколько поручений кабмину. Так, например, будет установлена специальная федеральная выплата специалистам, которые непосредственно работают с инфицированными. А правительству поручено отработать механизм автоматического продления документов и вернуться к вопросу о кредитных каникулах для россиян, чтобы эта мера стала доступной для большего числа людей.