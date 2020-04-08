"Реал" не намерен приобретать Криштиану Роналду

Мадридский "Реал" не заинтересован в возвращении в клуб португальского нападающего Криштиану Роналду.

Как сообщает издание AS, клуб не намерен приобретать футболиста у "Ювентуса" по причине того, что эта покупка не списывается в трансферную политику мадридцев. Президент клуба Флорентино Перес уверен, что перед командой стоят иные задачи и для их выполнения Роналду не потребуется.

Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса "Ювентус" может продать Роналду, чья зарплата является крайне обременительной для туринцев. "Юве" приобрел португальца у "Реала" за 100 миллионов евро, а сейчас, по данным итальянских СМИ, готов расстаться с ним всего за 57 миллионов.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 годы. За Королевский клуб он забил 450 голов, завоевав большое количество титулов.