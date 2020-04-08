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08.04.2020 11:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Благодатный огонь доставят в столицу без массового скопления людей

Текст: Ирина Огилько

Вопреки традиции в столичном аэропорту Внуково-3 в этом году не будет организовано массовое мероприятие по встрече Благодатного огня. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе аэропорта.

Московские экологи попросили не выпускать птиц на волю в Благовещение

Как ожидается, Благодатный огонь сойдет в Храме Воскресения Христова в Иерусалиме, и 19 апреля будет доставлен спецрейсом делегацией Фонда Андрея Первозванного в столицу. Однако, исходя из текущей обстановки и в соответствии с решениями властей Москвы и Московской области, организовать массовую встречу Благодатного огня в аэропорту не представляется возможным.

Где верующие смогут получить частицу святыни, будет объявлено дополнительно.

Напомним, что изменения коснулись и обычаев в Иерусалиме. Так, последние 20 лет тысячи паломников со всего мира собирались в Старом городе Иерусалима накануне Пасхи. В этом году в Храм Воскресения Христова в Великую субботу войдет всего чуть более 10 человек. Верующие со всего мира будут ждать Огонь в своих самолетах, даже не заходя в аэропорт Бен-Гурион. Это коснется и российской делегации.

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