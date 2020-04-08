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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Более 145 тыс. человек за месяц сдали анализ на коронавирус в Москве

Текст: Любовь Проценко
Более 145 тыс. человек за месяц сдали анализ на коронавирус в Москве. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она напомнила, что анализы в столице на новую коронавирусную инфекцию проводятся в федеральных, городских и частных лабораториях. Всего за прошедший месяц было выполнено более 200 тыс. анализов.

- Мы постепенно наращиваем мощности для того, чтобы проводить в Москве как можно больше анализов на коронавирус. Сейчас проводим исследования в двух федеральных лабораториях Роспотребнадзора и 9 городских. Постепенно стали присоединяться и частные компании. Сейчас для медицинских учреждений города анализы выполняет лаборатория "Гемотест", также мы подписали соглашение с лабораторией "Литех". Всего за прошедший месяц в Москве было выполнено более 200 тыс. анализов для более 145 тыс. человек. - рассказала она.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Анастасия Ракова пояснила, что в обязательном порядке берут анализ у тех, кто проживает с пациентом с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".

Также тест проводится пациентам с пневмонией и членам их семей. Тестированию на коронавирус подлежат и горожане из группы риска - пожилые люди старше 65 лет и люди, имеющие хроническим заболевания, при условии наличия у них симптомов ОРВИ.

По решению врача анализ на коронавирус может быть взят у каждого москвича при проявлении ОРВИ.

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