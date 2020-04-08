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08.04.2020 10:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Более 8 тысяч соцработников и волонтеров помогают москвичам на самоизоляции

Текст: Любовь Проценко
Более 8 тысяч соцработников и волонтеров помогают москвичам на самоизоляции. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

- Мы понимаем, что для пожилых людей и жителей с хроническими заболеваниями может быть трудно постоянно находиться на изоляции дома, как того требуют меры безопасности. Поэтому мы организовали горячую линию, где принимаются заявки на помощь в доставке продуктов и лекарств, выгул домашних животных и другие бытовые вопросы. В период с 23 марта на линию поступило более 125 тыс. обращений. За 14 дней специалистами соцзащиты уже отработано почти 86% заявок. Почти все они выполнены в течение суток с момента поступления запроса.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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По ее словам, каждое второе обращение связано с вопросами о получении денежных выплат на период самоизоляции: таких звонков уже более 60 тысяч. На втором месте − покупка и доставка лекарств − более 30 тысяч заявок. Чуть меньшее количество жителей столицы - более 25 тысяч человек - оставили запрос на покупку и доставку продуктов.

8,7 тысяч заявок приходится на онлайн-услуги, которые предоставляют центры соцобслуживания. В период карантина и самоизоляции они помогают москвичам получать технические средства реабилитации, электронные социальные сертификаты на продукты питания и другое.

На горячую линию психологической помощи от москвичей поступило более 6,4 тыс. звонков. Заметно вырос спрос на доставку твердого топлива для жилых и садовых домов без центрального отопления − более 4,6 тысяч заявок. Ей пользуются в основном москвичи, которые на время самоизоляции остались на своих дачах в Московской области.

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