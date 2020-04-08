Большой театр и "Россия-1" 11 апреля организуют концерт в честь медиков

В эфире телеканала "Россия-1" 11 апреля состоится концерт "МЫ ВМЕСТЕ", который пройдет на сцене Большого театра с участием известных артистов и будет посвящен медицинским работникам.

"Творческий марафон - это акция благодарности российским врачам, которые героически сражаются за жизни тысяч пациентов с диагнозом COVID-19, волонтерам, взявшим на себя заботу о людях из группы риска, всем, кто в это непростое для страны время каждый день рискует своим здоровьем, но выполняет свой профессиональный и человеческий долг, и всем, кто остается дома", - говорится в релизе организаторов.

Впервые в этот день на легендарной сцене Большого театра артисты будут выступать перед многомиллионной аудиторией, но в пустом зале, так, как не выступали, наверное, никогда. В эфир выйдут Юрий Башмет, Сергей Полунин, Светлана Захарова, Борис Березовский, Тамара Гвердцители, Вадим Репин, Владимир Машков, Сергей Гармаш, Михаил Боярский, Дмитрий Певцов, Евгений Миронов, Константин Райкин, Диана Арбенина, Александр Петров, Михаил Боярский и другие.

В концерте "МЫ ВМЕСТЕ" прозвучат только известные песни и классические произведения.

Организаторами проекта стали телеканал "Россия-1" и Большой театр при поддержке министерства культуры РФ.