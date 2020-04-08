Глава Липецкой области призвал решить проблемы в ЖКХ

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов провел рабочее совещание с представителями сфер ЖКХ, транспорта и ресурсоснабжающих организаций, главной темой которого стало решение насущных проблем жителей региона.

На горячие линии коммунальных служб и других ведомств сейчас поступает множество обращений от липчан. И комментируя эту ситуацию, Игорь Артамонов сделал вывод:

- Меры поддержки в период действия режима самоизоляции приняты, но претензий все равно много. Значит, работа проводится недостаточно эффективно. Необходимо направить максимум усилий на то, чтобы помочь людям решить их проблемы, - потребовал он.

На совещании прозвучало, что жители региона и организации, обеспечивающие жизнедеятельность, освобождаются от начисления пеней за просрочку коммунальных платежей до 1 января 2021 года. Такое решение в Липецкой области приняли одними из первых в стране. Теперь аналогичный законопроект одобрен на федеральном уровне. Кроме того, отменяется отключение ресурсов за неуплату. Мера касается и той части населения, кто уже получил уведомление об отключении. При этом обязательства по оплате поставленных коммунальных ресурсов сохраняются.

Исключение составляют только незаконные пользователи системы водоснабжения: из от сетей отключат - ведь ценный ресурс они забирают у остальных жителей.

Важной темой стала и оплата коммунальных платежей. Удобнее всего в режиме самоизоляции воспользоваться для этого онлайн-сервисами: официальные сайты компаний, мобильные приложения, личные кабинеты. Передача показаний приборов учета энергоресурсов возможна и по телефону. Демонстрируются информационные памятки с телефонами ресурсных организаций по телевидению и в социальных сетях. Ресурсоснабжающие организации также могут предоставить возможность рассрочки оплаты за ЖКУ в индивидуальном порядке.

Коммунальные службы приостановили пока все плановые работы: проводят только аварийно-восстановительные. Заявки принимает ЕДС и непосредственно поставщики услуг.

Фонд капремонта также приостановил начисление пени по оплате взносов для всех граждан. Кроме того, фонд готов предоставить беспроцентную рассрочку на погашение образовавшейся задолженности по уплате взносов на капремонт срокам на один год. При этом пени на долг не будут начисляться весь период рассрочки. На совещании говорилось, что Жилищный кодекс дает регионам полномочия снизить уровень взноса до нулевого на определенный период. Однако такие решения должны быть серьезно взвешены, отмечают эксперты. Полное отсутствие платежей за любой период создаст дефицит средств, который должен быть впоследствии покрыт либо за счет увеличения уровня взноса, либо сокращением объемов работ.

При этом в Липецкой области есть инструмент адресной поддержки граждан, это льготы в размере 50 процентов на оплату коммунальных услуг ветеранам труда, труженикам тыла, ветеранам войны, инвалидам, многодетным и малоимущим семьям. Субсидии будут предоставлять, несмотря на наличие задолженности, образовавшейся в период пандемии с 28 марта до 14 апреля 2020 года.

Особое внимание на совещании уделялось уборке и дезинфекции многоквартирных домов. С 1 по 6 апреля Государственная жилищная инспекция Липецкой области провела выездные проверки 1314 жилых зданий, за которые отвечает 91 управляющая компания. Приоритет инспекторы расставляли на основе комментариев жителей на сайтах региональных СМИ, в популярных пабликах и соцсетях.

За шестидневный рейд сотрудники установили, что большинство управляющих компаний проводят уборку подъездов согласно рекомендациям Роспотребнадзора, хотя в перечень работ УК не входят затраты на дезинфекцию помещений с такой периодичностью. В 140 многоквартирных домах, большинство из которых не имеют управляющих компаний, инспекторы обнаружили, что подъезды не убраны и не продезинфицированы. По данным фактам принимаются меры реагирования. Результаты обследований направляются в Роспотребнадзор. По вопросам уборки и дезинфекции подъездов необходимо обращаться в управляющую компанию, ЕДС и ГЖИ.

Игорь Артамонов поставил задачу в кратчайшие сроки определить управляющие компании тем жилым зданиям, которые сейчас их не имеют.

- У каждого дома должна быть обслуживающая организация, везде нужна уборка и дезинфекция, - потребовал глава региона.