К 15 апреля все работы по Ржевскому мемориалу должны быть закончены

Андрей, в каком режиме вы сейчас работаете сами? На удаленке, как и большая часть москвичей?

Андрей Коробцов: Работать на удаленке никак не получается. Мы ведь вышли на финишную прямую! Поэтому, соблюдая все меры предосторожности, большую часть времени я все-таки провожу на строительной площадке. Вы меня сейчас как раз застали за рулем - еду в Тверскую область.

И на каком этапе сейчас работы?

Андрей Коробцов: Я и мои коллеги - те, кто с самого начала помогал работать над проектом, кого вы сами не раз встречали в мастерской, - занимаемся отделкой скульптуры Солдата. Осталось три незаконченных яруса, сейчас идет шлифовка, обработка швов и тонировка. Затем все покроем воском. Он консервирует патину и бронзу, и фигура Солдата долго не будет темнеть. Идем в графике и планируем закончить все работы вовремя.

Когда мы были на строительной площадке примерно полтора месяца назад, монтаж фигуры Солдата был завершен, а журавлей только планировали закреплять. Как с этим сегодня?

Андрей Коробцов: Все бронзовые детали уже на каркасе, все смонтировано. Журавли хорошо были обработаны в цехе, где их отливали, поэтому работы с ними предстоит немного: тонировка и покрытие воском.

Что сейчас происходит на стройке? К сожалению, веб-камеры не работают...

Андрей Коробцов: Строительство идет полным ходом. Практически все работы в завершающейся стадии. Закончены элементы оформления входной группы, установлены все листы кортеновской стали, на которые нанесены фамилии тысяч красноармейцев, погибших подо Ржевом. В зоне для возложения цветов у подножия кургана установлен венок со словами из стихотворения Александра Твардовского "Я убит подо Ржевом": "Мы за Родину пали, но она спасена". Завершены экстерьерные работы в музейном павильоне. В завершающей стадии и внутренние отделочные работы, идет наполнение музея.

На днях доставили навигацию - указатели для всей территории Мемориального комплекса, будут их устанавливать. Завершается облагораживание территории - рабочие высаживают деревья, укладывают газон. К 15 апреля все работы должны быть завершены в полном объеме.

Вы сейчас видите практически законченный вариант комплекса. Довольны результатами?

Андрей Коробцов: Да. Мне кажется, что в жизни все получилось даже лучше, чем было задумано. Я сам сейчас, по сути, впервые вижу скульптуру в полный рост. Мы ведь лепили ее из трех частей, поэтому были опасения в отношении швов в местах соединения этих частей. Но все сошлось лучше, чем я предполагал. С обработкой тоже вышло не так много работы, как мы первоначально предполагали. И вся фактура совпала с тем, что мы задумывали. Я очень доволен результатом. Осталось дождаться официального открытия мемориала.

Досье "СОЮЗа"

Идея установки памятника, посвященного героям сражения за Ржевский выступ в 1942-1943 годах, родилась у ветеранов Великой Отечественной войны и была горячо поддержана Постоянным Комитетом Союзного государства, Министерством культуры РФ и Российским военно-историческим обществом. Летом 2017 года был объявлен международный конкурс на лучший памятник, его организаторами стали Российское военно-историческое общество, Постоянный Комитет Союзного государства и Министерство культуры РФ. На рассмотрение было представлено 32 проекта из Москвы, Белгорода, Брянска, Иркутска, Клина, Новосибирска, Талдома и Республики Беларусь. В мае 2018 года был объявлен проект-победитель. Его авторы - скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

Мемориал Советскому солдату создается на народные пожертвования, сделать свой вклад в создание мемориала может каждый. Сбор средств организован на сайте dar.histrf.ru. В настоящее время собрано более 509 млн рублей.