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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сто лет - в одиночестве

Костромской ветеран отмечает вековой юбилей на самоизоляции
Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 76(8130)
Третьего апреля костромской ветеран Василий Александрович Быков отметил столетний юбилей. Из-за сложной эпидемиологической ситуации семье героя пришлось внести коррективы в заранее продуманный сценарий долгожданного праздника. Родные очень надеются, что смогут провести торжество Девятого мая.
Родные Василия Быкова надеются, что смогут поздравить его Девятого мая - уже с двойным юбилеем. Фото: Из семейного архива героя публикации Родные Василия Быкова надеются, что смогут поздравить его Девятого мая - уже с двойным юбилеем. Фото: Из семейного архива героя публикации
Родные Василия Быкова надеются, что смогут поздравить его Девятого мая - уже с двойным юбилеем. Фото: Из семейного архива героя публикации

- Многое можно отменить, перенести на какое-то время. Но есть вещи, где очень сложно примириться с этим. Сегодня моему дедушке 100 лет. Это дата! И, конечно, несмотря на состояние здоровья, и он, и семья очень ждали этого праздника. Такое не часто бывает. И вот не будет встречи с внуками, правнуками, праправнучкой. Встреча когда-то потом, а уже 100 лет... Нам сложно припомнить ситуацию, когда младшие не могут быть со старшими, - посетовал внук ветерана Илья Конжин.

Фото: iStock
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Семья Василия Александровича, а это две дочери, трое внуков, пять правнуков и одна праправнучка, долго готовилась к торжеству по случаю его векового юбилея. На праздник хотели прийти не только костромичи, но и родственники из других городов. Но из-за карантина планы пришлось изменить. Родные ветерана убеждены, что такой большой юбилей - это отличный повод собраться всей семьей, который выпадает не каждому.

"Теперь это невозможно, всем приходится перестраиваться", - с грустью говорят близкие.

К счастью, в полной изоляции в день своего рождения ветеран все же не оказался. К нему пришли дочери, его поздравили соцработники. Большинство поздравлений он принимал по телефону.
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К вынужденному изменению формата праздника юбиляр отнесся с пониманием. Несмотря на возраст, Василий Александрович старается быть в курсе новостей. Он смотрит телевизор - вернее, больше слушает, поскольку зрение с годами стало хуже.

- Ну что же сделать?.. Нужно подождать, всем надо поберечься. Может, на Девятое мая получится собраться, - надеются родственники ветерана.

Они верят, что в День 75-летия Победы ситуация наладится и члены большой и дружной семьи смогут наконец обнять Василия Александровича и поздравить - теперь уже с двойным юбилеем.

От блокады до сада

За свой век Василий Быков пережил многое. В 1940 году его призвали в армию для прохождения срочной службы. Он попал в 10-й инженерно-аэродромный батальон Воздушных сил Краснознаменного Балтийского флота.

Фото: Пресс-служба ЧМК
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Война застала Василия Быкова в Прибалтике. С первых дней начались бомбежки, под ними сворачивались авиационные части, и в июле была начата эвакуация. Через пол-России, в том числе родной для бойца город Данилов Ярославской области, части больше месяца перебрасывали в Ленинград, прямо перед замыканием блокадного кольца. В осажденном городе Василий Быков воевал всю блокаду. Бойцы восстанавливали аэродромы, строили укрытие, посадочные полосы. Особенно много работы было, когда началось наступление на запад. Части участвовали в освобождении Прибалтики и Восточной Пруссии. За мужество и героизм во время Великой Отечественной войны Василий Александрович был награжден орденом Красной Звезды, медалями "За оборону Ленинграда", "За взятие Кенигсберга".

Вернувшись домой, Василий Быков трудился машинистом паровоза, потом тепловоза. Был награжден медалью "За трудовое отличие". Ходил в лес, занимался домом, садом, воспитанием внуков.

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