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08.04.2020 13:25
Проект: В регионах

Липецкий транспорт продолжит работать в особом режиме

На совещании при главе Липецкой области обсудили ситуацию в транспортном комплексе региона. В настоящее время движение общественного транспорта ограничено: снижение пассажиропотока на некоторых маршрутах достигло 80 процентов.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Губернатор области Игорь Артамонов напомнил, что при этом движение по основным автомагистралям сохраняется: между всеми районными центрами и Липецком. В областном центре работают все маршруты. В девяти районах области главы приняли решение приостановить автобусное сообщение. С 6 апреля движение по обращениям жителей было восстановлено в городах Грязи и Усмань. По вопросам других маршрутов необходимо обращаться к регулятору - управлению дорог и транспорта Липецкой области - по поводу межмуниципальных маршрутов, а в администрации районов и городов - по внутримуниципальным маршрутам.

С 1 апреля временно отменены автобусные перевозки по маршруту Липецк-Москва-Липецк, Елец-Москва-Елец по инициативе перевозчиков. Прекращено авиасообщение Липецк-Москва и обратно. Полеты в Санкт-Петербург проходят по расписанию. Железнодорожное сообщение не ограничено. Поскольку основная масса пассажиров на садоводческих маршрутах - это люди пожилого возраста, то в целях минимизации рисков принято решение не запускать работу маршрутов до улучшения эпидемиологической обстановки.

Фото: Администрация Липецкой области
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Приказом управления дорог и транспорта региона введен масочно-перчаточный режим на общественном транспорте и такси. Контроль за исполнением приказа ведет штат контролеров. Информация о количестве нарушений фиксируется. Однако некоторые пассажиры игнорируют необходимую меру защиты, подвергая опасности других ответственных жителей региона. Обеспечивать средствами индивидуальной защиты липчан, которые сейчас трудятся, должны работодатели.

У всех перевозчиков есть необходимый запас специальных моющих составов: перед каждой сменой осуществляется мойка и проветривание транспорта. В автобусах находятся графики дезинфекции. На автовокзале "Липецк" организован пункт дезинфекции. С 3 апреля ежедневно обрабатывается около 400 остановочных павильонов гипохлоридом натрия. Влажная уборка тротуаров и дорог проходит во всех муниципальных районах и городских округах.

Отмечалось, что запрет на оплату проезда в общественном транспорте наличными деньгами не введен, но все же лучше отказаться от этого способа оплаты. Транспортные карты позволяют экономить и существенно сокращают вероятность распространения коронавирусной инфекции. Пополнить и купить транспортные карты можно в "зонах 24" ПАО "Сбербанк" или в пунктах актуализации (например, автовокзал). В наличии имеется достаточное количество карт.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецкая область

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