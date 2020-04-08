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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Добро созрело

Малоимущим москвичам бесплатно доставят овощи
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 77(8131)
Крупные тепличные хозяйства выделят бесплатные овощи малоимущим жителям Москвы и Подмосковья.

К акции "Созрели для добра" подключились производители из ассоциации "Теплицы России". В нее входят более 200 комбинатов по всей стране. До конца режима самоизоляции компании намерены помогать нуждающимся жителям разных регионов. В московскую агломерацию намерены каждый день поставлять до 100 тонн овощей. В основном это огурцы и томаты. Такая помощь обойдется им примерно в 250 млн рублей за две недели, сообщил президент ассоциации Алексей Ситников. Откликнулось уже несколько компаний. В их числе - "Агро-Инвест", "Агрокультура Групп", "Овощевод", "Долина Овощей", "ЛипецкАгро", "ЭкоКультура" и другие.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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"В свое время государство оказало нам помощь, поддержав предприятия защищенного грунта. Благодаря этому мы смогли существенно нарастить объемы производства овощей", - объяснил Ситников. - Мы чувствуем ответственность перед государством и гражданами. Первые "добрые" поставки уже начались. Тепличные овощи приезжают в пункты выдачи, указанные благотворительными фондами, их забирают волонтеры. Дальше посылки развозятся пожилым и малоимущим. В Подмосковье помощь получили уже больше трех тысяч семей. Объединению многодетных семей Москвы посылку с огурцами и помидорами собирается отправить ТД "Мое лето". Компания готова бесплатно расстаться также с баклажанами и зеленью, рассказала директор по маркетингу Алла Хусаинова.

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