Мэр Москвы призвал бизнес не сокращать работников в период борьбы с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал уже с четверга 9 апреля упростить порядок получения выплат людям, оставшимся без работы. По его словам, от заявления до получения денег не должно проходить больше 3-5 дней.

В то же время, обращаясь к бизнесу, он попросил максимально, насколько возможно, обеспечить доходы своих работников, не "сокращать" их.

"Ваши работники - основа вашего благополучия, вашего бизнеса и вашего будущего. Очень прошу не забывать об этом", - пишет Сергей Собянин в своем блоге, одновременно подчеркивая: "Но если случится так, что люди останутся без работы и доходов, мы не бросим их в беде".