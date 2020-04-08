Молочные кухни в Москве продлили время работы

Молочно-раздаточные пункты в Москве продлили режим работы. Так, открываться они будут по прежнему в 6.30, а закрываться не в полдень, в 15.00. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

Это сделано для удобства и безопасности жителей. Впрочем, у молочным пунктов появился получасовой перерыв на обед с 12.30 до 13.00.

Так же для удобства изменили и систему выдачи рецептов, так ранее родителям нужно было выписывать рецепт на "молочку" и потом до определенного числа передавать ее в окошко раздаточного пункта, теперь передача рецептов,осуществляется сразу в молочно-раздаточные пункты. Если ребенок ранее уже получал питание, то рецепт сразу передается в молочную кухню. Напомним, что в Москве питание ребенок получает до достижения им трех лет, если он не из многодетной семьи или не является представителем льготной категории граждан. А вот если рецепт выписывают впервые, его смогут получить родители без присутствия ребенка. При этом родителям рекомендовано придерживаться условного правила, первыми приходят за "молочкой" те, чьи фамилии начинаются с первых букв алфавита, и последними обладатели фамилии на последние буквы алфавита.

Для соблюдения дистанции стоит придерживаться разметки на полу.

Как работает конкретная молочная кухня, можно узнать, позвонив по телефону +7 (495) 602-00-06.