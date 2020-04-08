Москва выделит 5 млрд рублей федеральным клиникам на лечение больных с коронавирусом

Средства эти пойдут на подготовку зданий к приему инфекционных больных, включая ремонт, приобретение лекарств, медицинских материалов, средств индивидуальной защиты, оборудования для кислородной поддержки пациентов.

Дополнительные средства будут выделены и на материальное стимулирование врачей. Врачи перепрофилированных на борьбу с коронавирусом больниц, как и в городских учреждениях, получат надбавки по 70 тысяч рублей, средний медицинский персонал - по 50 тысяч рублей, младший медперсонал - по 30 тысяч рублей. Также предусмотрены выплаты врачам в связи с уменьшением объема оказываемой медицинской помощи.

Напомню, больных с коронавирусной инфекцией в Москве принимают федеральные, городские и частные стационары. Среди них: городской медицинский комплекс в Коммунарке, инфекционные клинические больницы № 1 и 2, госпиталь на Шаболовке, детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой, Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, городская клиническая больница № 67 имени Л.А. Ворохобова (новый перинатальный корпус), городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова, Морозовская детская клиническая больница, детская инфекционная клиническая больница № 6 (для новорожденных), городская клиническая больница № 52.

После ремонта введены дополнительные койки в инфекционной клинической больнице № 1. Коронавирусные отделения готовятся и в других стационарах Москвы. Они начнут принимать пациентов по мере необходимости.