Названы отделы ЗАГС Москвы, которые теперь регистрируют рождение ребенка

С 8 апреля москвичи могут зарегистрировать рождение ребенка в 33 отделах ЗАГС. Нововведение будет действовать до особого распоряжения. Чтобы зарегистрировать малыша, нужно предварительно записаться в ближайшее отделение.

Напомним, московские ЗАГСы регистрировали рождение только в четырех отделах - Новофедоровском, Новомосковском, Троицком и отделе ЗАГС Южное Бутово. В остальных отделах ЗАГС рождение ребенка регистрировали лишь в особых случаях. Теперь услугу будут оказывать все ЗАГСы, кроме Замоскворецкого и Архивно-информационного, а также Дворцов бракосочетаний.

До конца апреля прием населения в отделах ЗАГС ведется по предварительной записи через Единый портал госуслуг или по телефону +7 (495) 777-77-77 для соединения с нужным отделом ЗАГС.