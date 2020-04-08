Нововоронежская АЭС выполнила план I квартала 2020 года на 103,26%

За март месяц в энергосистему от Нововоронежской АЭС поступило сверх плана 295 тыс. кВтч электроэнергии, что на 13,3% выше плана ФАС. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) также выше планового задания.
Нововоронежская АЭС - крупнейший производитель электрической энергии Воронежской области. Обеспечивает 90% потребности Воронежской области в электрической энергии. Нововоронежская АЭС снабжает энергией свыше 20-ти крупных предприятий Воронежской области и Центрально-Черноземного региона.
В настоящее время на Нововоронежской АЭС в работе энергоблоки №№ 4, 5, 6: они несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Энергоблок № 7 - в плановом ремонте.
Радиационный фон на Нововоронежской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.
Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.