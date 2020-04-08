Парковка для медиков в Москве будет бесплатной

В сообщении говорится, что мэр Москвы Сергей Собянин давно дал поручение отменить плату за парковку медикам. Чтобы реализовать поручение, департамент транспорта вместе с департаментом здравоохранения формируют реестр медиков, для которых парковка станет бесплатной в ближайшее время.

Ранее председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов попросил столичные власти ввести бесплатную парковку не только для врачей, но и волонтеров. Свое обращение депутат адресовал заммэру Москвы, главе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максиму Ликсутову. "Прошу Вас предусмотреть возможность бесплатной парковки для транспортных средств социальных работников, представителей социальных служб и волонтеров, осуществляющих доставку на дом москвичам медикаментов, продуктов, товаров первой необходимости, а также оказывающих многие иные виды помощи", говорится в документе.

Депутат уточнил, что такая мера необходима на период действия режима повышенной готовности из-за распространения новой коронавирусной инфекции.