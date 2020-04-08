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08.04.2020 14:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК отправил в Генпрокуратуру дело похитителей грузов на станции в Ржеве

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет отправил в Генеральную прокуратуру на утверждение уголовное дело большой банды из Тверской области, которая специализировалась на хищении грузов из товарных вагонов на станции Ржев.

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Дело расследовало Главное следственное управление СКР. Его фигурантами оказались 37 человек, которых следствие считает участниками преступного сообщества. На всех две тяжкие статьи УК - "создание и участие в преступном сообществе" и "кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере".

Как заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко, обвиняемые объединились в преступное сообщество "с целью систематического хищения грузов из железнодорожных составов, проходящих через станцию Ржев".

По ее словам, для осуществления своих преступных планов злоумышленники вовлекли в состав сообщества руководящего работника диспетчерской службы Октябрьской железной дороги ОАО "РЖД", работников локомотивных бригад, охраны поездов и других лиц. С 2017 по 2018 годы членами сообщества совершено 13 фактов хищений грузов, которые следовали транзитом из европейских стран в страны СНГ. Общая сумма похищенного превышает 40 миллионов рублей.

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Преступников поймали в августе 2018 года сотрудники СК и оперативники ФСБ России непосредственно после совершения очередного хищения.

Петренко сообщила, что всего предъявлено обвинение 39 участникам преступного сообщества. По ходатайству следствия судом были заключены под стражу 32 фигуранта. Двое обвиняемых, с которыми были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, приговором суда признаны виновными и уже получили тюремные сроки.

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