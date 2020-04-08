СК отправил в Генпрокуратуру дело похитителей грузов на станции в Ржеве

Следственный комитет отправил в Генеральную прокуратуру на утверждение уголовное дело большой банды из Тверской области, которая специализировалась на хищении грузов из товарных вагонов на станции Ржев.

Дело расследовало Главное следственное управление СКР. Его фигурантами оказались 37 человек, которых следствие считает участниками преступного сообщества. На всех две тяжкие статьи УК - "создание и участие в преступном сообществе" и "кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере".

Как заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко, обвиняемые объединились в преступное сообщество "с целью систематического хищения грузов из железнодорожных составов, проходящих через станцию Ржев".

По ее словам, для осуществления своих преступных планов злоумышленники вовлекли в состав сообщества руководящего работника диспетчерской службы Октябрьской железной дороги ОАО "РЖД", работников локомотивных бригад, охраны поездов и других лиц. С 2017 по 2018 годы членами сообщества совершено 13 фактов хищений грузов, которые следовали транзитом из европейских стран в страны СНГ. Общая сумма похищенного превышает 40 миллионов рублей.

Преступников поймали в августе 2018 года сотрудники СК и оперативники ФСБ России непосредственно после совершения очередного хищения.

Петренко сообщила, что всего предъявлено обвинение 39 участникам преступного сообщества. По ходатайству следствия судом были заключены под стражу 32 фигуранта. Двое обвиняемых, с которыми были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, приговором суда признаны виновными и уже получили тюремные сроки.