В аварии с полицейским под Воронежем погибли пять человек

Пять человек стали жертвами лобового столкновения двух легковых автомобилей в воронежском райцентре Бутурлиновка. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Седьмого апреля в 22.54 ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora. 33-летний водитель ВАЗ и трое его пассажиров: мужчины 33, 42 и 44 лет, - погибли на месте ДТП. 22-летний водитель Lada скончался в реанимации районной больницы

Полиция начала проверку обстоятельств аварии.

За рулем ВАЗ-2107 находился сотрудник МВД, уточнили в прокуратуре Воронежской области. Ведомство взяло расследование ДТП на контроль.