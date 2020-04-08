Москвичам в ближайшее время не нужно будет выходить из дома даже за хлебом. Все продукты можно будет купить прямо в своем подъезде, где по желанию жителей установят торговые автоматы.

Больше всего заявок на установку продуктоматов поступает из дорогих комплексов на Ходынке, в районе станции метро "Парк культуры" и "Фрунзенская", а также от жителей новостроек, где нет поблизости магазинов. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Уже на этой неделе первые аппараты с продуктами появятся в домах на Каширском шоссе. Торговать они будут не только привычными шоколадками и бутербродами, обещают завозить даже готовые супы. Итак, подробности о том, как будут работать продуктоматы и куда обратиться, чтобы они появились в вашем подъезде.

Умный киоск

Вендинговые аппараты - торговые точки самообслуживания с холодильником, кофейным автоматом и отсеком "кассы", где можно оплатить продукты.

Первые такие микромаркеты уже давно оценили горожане в офисах крупных компаний и на станциях Московского центрального кольца. Теперь же массовая изоляция жителей столицы в своих квартирах подтолкнула предпринимателей к новому формату работы - установить автоматы прямо в домах москвичей. На выбор покупателей обещают около 70 самых распространенных продуктов, за которыми люди ходят сейчас в обычные магазины: хлеб и булочки, молоко, кефир и сметана, различные крупы, макаронные изделия, консервы, печенье, шоколад и многое другое. Будут в ассортименте и готовые блюда с коротким сроком хранения, например сэндвич-роллы, салаты, супы. "Каждый день до 14.00 товары во всех аппаратах будут обновляться, так что в подъезде представят только свежие продукты и блюда", - рассказывает Электра Силина, руководитель проекта "Вендинги "ВкусВилла". По ее словам, в аппарате можно будет по-прежнему приобрести кофе и чай.

В подъезде можно будет приобрести и ароматный натуральный кофе. Фото: iStock / dvulikaia

Наш размер

Более 300 заявок уже поступило на установку торговых автоматов от москвичей и управляющих компаний. Вместительному торговому аппарату для установки требуется 2,5 квадратных метра, поэтому поставить его можно далеко не в каждом подъезде. Например, в моей девятиэтажке, где в подъезде 36 квартир и нет никакого холла, а есть лишь небольшая лестница и лифт, об установке аппарата не может быть и речи, разве что на улице. "Пока торговые аппараты будут появляться в подъездах хотя бы на 100 квартир и где имеется место на первом этаже. Для их установки необходимо получить согласие 60-80% собственников квартир. После этого обговариваются детали с управляющей компанией: вендинг не должен мешать свободному проходу жильцов, для его подключения нужны две розетки на 220 Вт. Но даже в просторных холлах не всегда можно установить аппарат по правилам пожарной безопасности, впрочем, попадаются и вестибюли с нишами, которые словно специально были сделаны под автомат", - добавляет Силина.

Заявки на установку вендинга приходят в основном от жителей новостроек, но есть желающие и из домов, построенных в 70-80-х годах. В них, кстати, обнаружилось много места, которое до сих пор было заставлено горшками с цветами. Решение об установке продуктомата из-за карантина принимается с управляющей компанией по видеосвязи. Для жильцов дома установка бесплатная. Обслуживать аппараты, в том числе проводить их дезинфекцию, ежедневно будут специалисты от их владельца.

Привычные сэндвичи из автомата никуда не денутся, а кроме них жители дома смогут выбрать готовые салаты и супы. Фото: Photoxpress

Автомат накормит

К торговым автоматам в метро и переходах москвичи уже привыкли. Чаще всего они покупают в них воду, соки и другие мелочи. А вот за свежим хлебом идут по пути с работы в ближайший супермаркет, теряя массу времени в очередях. Если в торговых автоматах в подъездах будут продавать самые обычные товары, то на них несомненно будет спрос и после пандемии, уверен Александр Борисов, глава комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию потребрынка. Там же, где подъезды не позволяют установить автомат, можно поставить его на улице. Владельцы готовы пойти на это при условии, что территория будет охраняться. Несмотря на то что на всех автоматах особое антивандальное покрытие, они устойчивы к взлому и царапинам, риск пострадать от грабителей все-таки есть.

К слову, москвичи заинтересованы в автоматах и даже предлагают продавать в них не только продукты, но и бытовую химию, средства личной гигиены, например, мыло и зубную пасту. "Такой проект сейчас очень актуален. Тем более, пока имеются сложности с доставкой продуктов из онлайн-магазинов, - говорит Александр Борисов. - Но для владельцев вендингов этот проект затратный. За месяц автоматы точно не окупятся, прибыль они начнут приносить в лучшем случае через год. Большинство москвичей предпочитают сходить лично в магазин и иметь возможность при покупке потрогать руками те же овощи или фрукты. С другой стороны, вендинг может стать популярным для тех, кто не хочет тратить время в очереди на кассе из-за пачки печенья".

Справка "РГ"

Заявки от москвичей на установку торговых автоматов в подъездах принимаются по электронной почте vendings@vkusvill.ru или по телефону: 8 800 550 86 02.