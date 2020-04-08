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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве горит дом престарелых

Текст: Сергей Бабкин

На западе Москвы загорелся дом престарелых, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

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Сигнал о пожаре поступил с 3-й Мякининской улицы. Пожару немедленно присвоили повышенную срочность, на место прибыли оперативные службы. Источники агентства передают, что в здании плотное задымление, люди просят о помощи из окон.

Кроме пожарных и "скорой помощи" на место также выдвинулись автобусы для временного размещения людей.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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