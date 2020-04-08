В Москве горит дом престарелых

В пресс-службе столичного управления МЧС сообщили, что пожар в доме престарелых на западе Москвы вспыхнул в результате замыкания в электропроводке. pic.twitter.com/8aV92MYssp — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) April 8, 2020

На западе Москвы загорелся дом престарелых, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Сигнал о пожаре поступил с 3-й Мякининской улицы. Пожару немедленно присвоили повышенную срочность, на место прибыли оперативные службы. Источники агентства передают, что в здании плотное задымление, люди просят о помощи из окон.

Кроме пожарных и "скорой помощи" на место также выдвинулись автобусы для временного размещения людей.