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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве скончались семь пациентов с коронавирусом

Текст: Любовь Проценко
Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. У каждого из пациентов был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Среди умерших - люди в возрасте от 46 до 90 лет. У них были сопутствующие заболевания: сахарный диабет, гипертония, кардиосклероз, пиелонефрит, атрофия поджелудочной железы. Трое из заболевших страдали хроническим бронхитом.

Один из умерших был пациентом частной медицинской организации. У 74-летнего мужчины помимо коронавируса были проблемы с сердцем и сахарный диабет.

Оперативный штаб напоминает: очень важно неукоснительно соблюдать режим самоизоляции, а пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания, это важно вдвойне. Именно на это рассчитан режим повышенной готовности, введенный в городе с 30 марта по 1 мая. В его рамках горожане независимо от возраста обязаны не покидать места проживания, а также соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра. Исключение - поездки на такси. Это необходимо для того, чтобы уменьшить число передвижений и контактов в городе. Покидать квартиру можно в следующих случаях:

- при обращении за экстренной (неотложной) медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью;

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- для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить;

- для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;

- для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания (пребывания);

- если нужно вынести мусор.

Такие же меры действуют и в Подмосковье.

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