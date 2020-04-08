В Москве скончались семь пациентов с коронавирусом

Один из умерших был пациентом частной медицинской организации. У 74-летнего мужчины помимо коронавируса были проблемы с сердцем и сахарный диабет.
Оперативный штаб напоминает: очень важно неукоснительно соблюдать режим самоизоляции, а пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания, это важно вдвойне. Именно на это рассчитан режим повышенной готовности, введенный в городе с 30 марта по 1 мая. В его рамках горожане независимо от возраста обязаны не покидать места проживания, а также соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра. Исключение - поездки на такси. Это необходимо для того, чтобы уменьшить число передвижений и контактов в городе. Покидать квартиру можно в следующих случаях:
- при обращении за экстренной (неотложной) медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью;
- для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить;
- для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;
- для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания (пребывания);
- если нужно вынести мусор.
Такие же меры действуют и в Подмосковье.