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08.04.2020 10:26
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве завершено переоборудование больниц для пациентов с коронавирусом

Текст: Ирина Огилько

В столице завершено переоборудование 10 городских больниц и 9 лабораторий для диагностирования и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Он отметил, что работы начались в середине марта. Капитальный ремонт тогда стартовал в 21 объекте здравоохранения городского значения. А в начале апреля начались работы еще на 23 объектах здравоохранения федерального значения.

"По поручению мэра Москвы специалисты комплекса городского хозяйства занимаются переоборудованием зданий медицинских учреждений. Уже подготовили помещения для размещения девяти новых городских лабораторий для проведения анализов на коронавирусную инфекцию. В десяти больницах переоборудовали отделения для лечения заразившихся людей, еще в двадцати пяти эти работы продолжаются", - отметил Петр Бирюков. Он подчеркнул, что общая площадь работ - более 63 тысяч квадратных метров.

Заммэра сообщил, что работы ведутся круглосуточно и высокими темпами, в них задействовано более 2 тысяч человек, привлечены 3 проектных института и 16 строительных организаций.

Фото: РИА Новости
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По его словам, ведется перепланировка зданий, ремонт палат и лифтов, ремонт инженерных систем, с частности прокладываются трубопроводы кислородоснабжения для подачи медицинских газов. Кроме того, обустраиваются помещения для реанимационных отделений, проводится оборудование санпропускников, установка систем вентиляции и кондиционирования, обустройство пандусов и пунктов дезинфекции для машин. При необходимости в учреждениях устанавливаются резервные источники питания.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что работы на этих объектах здравоохранения планируется завершить в апреле.

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